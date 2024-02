Terracina ricorda le vittime delle Foibe

In occasione del Giorno del Ricordo sabato 10 febbraio alle ore 11 si terrà una cerimonia in piazza Martiri delle Foibe, a Terracina, per ricordare i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, deporrà un omaggio floreale e seguiranno le testimonianze e i racconti di alcuni studenti di Terracina che hanno partecipato lo scorso anno alla cerimonia presso il Monumento nazionale della Foiba di Basovizza.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.