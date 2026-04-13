Terracina, rientrata l’emergenza per la motonave “Maria Maddalena”

È tornata finalmente alla normalità la situazione al porto di Terracina dopo le ore di apprensione causate dalla deriva della motonave “Maria Maddalena”. Lo storico traghetto della Laziomar, ormai in disuso, aveva rotto gli ormeggi sotto la spinta delle violente raffiche di vento, finendo fuori controllo e bloccando l’intera operatività dello scalo.

A confermare il rientro dell’allerta è il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, che ha sottolineato come la risoluzione della vicenda sia il frutto di una straordinaria collaborazione corale. “La nave è stata messa in sicurezza e questo grazie all’intervento della Capitaneria di Porto, del comandante della Lacon, la nave merci ormeggiata a fianco, e soprattutto grazie all’intervento di tutti i pescatori e dei volontari che hanno permesso che l’imbarcazione venisse stabilizzata.”

Il coordinamento tra il Comandante della Guardia Costiera, Vincenzo Viola, e la comunità portuale ha permesso di gestire una situazione critica che rischiava di paralizzare lo scalo. Scongiurato ogni pericolo immediato, l’emergenza è ora da considerarsi sotto controllo. “Domani si provvederà alle ulteriori manovre necessarie per il definitivo consolidamento – ha concluso Giannetti – operando sempre in stretto accordo con il Comandante della Capitaneria”.