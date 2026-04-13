Terracina, rifiuta i test alla guida e viene trovato con la droga

Denuncia, segnalazione alla Prefettura e patente ritirata. E’ questo il bilancio del controllo effettuato ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Terracina nei confronti di un 37enne della provincia di Frosinone.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un posto di blocco. Il suo atteggiamento sospetto ha spinto i militari a richiedere gli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di alcol o droghe, ma il conducente si è opposto rifiutando i test.

Durante l’ispezione, i carabinieri hanno rinvenuto anche una modica quantità di stupefacente. Oltre al deferimento all’Autorità Giudiziaria per il rifiuto degli accertamenti, il 37enne è stato segnalato come assuntore. Per lui è scattato l’immediato ritiro del titolo di guida.