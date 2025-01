Terracina, rifiuta il test alcool e droga: denunciato

Un 42enne di nazionalità marocchina, residente a Sabaudia e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri di Terracina per il rifiuto di sottoporsi ai test di alcol e droga e per aver minacciato i militari.

L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, quando l’uomo è stato coinvolto in un incidente stradale autonomo a Priverno. All’arrivo dei Carabinieri per i rilievi del caso, il 42enne si è rifiutato di sottoporsi ai controlli previsti per accertare l’eventuale stato di ebbrezza o l’uso di sostanze stupefacenti.

Durante l’identificazione, l’uomo ha dato in escandescenza, insultando e minacciando i militari. La patente gli è stata immediatamente ritirata e l’auto, non marciante, affidata a un custode giudiziale. Sul caso proseguono gli accertamenti delle autorità.