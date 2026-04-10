Terracina, rifiuti speciali al porto: il sequestro della Guardia Costiera

A Terracina la Guardia Costiera ha sequestrato un’area all’interno del porto dopo il ritrovamento di un deposito incontrollato di rifiuti speciali.

I militari hanno individuato circa 50 metri cubi di rifiuti, in gran parte riconducibili ad attività di pesca locale, accatastati su un’area demaniale marittima e conferiti in violazione della normativa ambientale.

Al termine degli accertamenti è scattato il sequestro penale e preventivo dell’area e dei materiali rinvenuti. È stato inoltre deferito il presunto responsabile, individuato come soggetto titolare della concessione dell’area, alla Procura di Latina.