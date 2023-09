Terracina, rifiuti: una denuncia per percolato all’ospedale e al mercato

Percolato di rifiuti liquidi nelle aree del mercato settimanale e dell’ospedale. Una denuncia per il responsabile tecnico della società che gestisce il servizio di raccolta del comune di Terracina.

A seguito di denuncia e varie segnalazioni dei residenti, i carabinieri forestali hanno dato inizio ad una serie di indagini e ispezioni a carico dei mezzi dell’azienda responsabile della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani per il comune stesso. Rilevato come avvenissero sistematicamente attività di trasbordo rifiuti in maniera non conforme, creando uno sversamento a terra dei rifiuti stessi.

Un’ispezione nel centro di raccolta rifiuti urbani ha accertato anche in questo caso molte criticità, oltre ad alcune violazioni amministrative sulla non corretta tenuta dei registri di carico e scarico. Uno scarico mal gestito che ha portato al deferimento del responsabile tecnico gestione rifiuti dell’azienda, nonché Legale rappresentante della società, per l’ipotesi di reato di gestione illecita di rifiuti.