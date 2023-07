Terracina, ripartono da domani i centri estivi comunali

Dopo due anni di stop ripartiranno domani 24 luglio, e fino a giovedì 31 agosto, i centri estivi gratuiti del Comune di Terracina. A disposizione ci saranno due centri:

“Un mare di divertimento” presso lo stabilimento balneare “Acqua di Mare”, una spiaggia animata per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni;

“Il Giardino delle favole” presso l’asilo nido G.M. Isabella in via Giacomo Leopardi 73, per l’infanzia dai 2 ai 5 anni.

La gestione è affidata all’Azienda Speciale che ha preparato due progetti, il primo indirizato ai bambini dai 2 ai 5 anni e l’altro ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il servizio sarà garantito a tutti i richiedenti, residenti nel Comune di Terracina, fino a una copertura totale dei posti disponibili. In caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità, l’Azienda Speciale osserverà il criterio di rotazione sulle sei settimane previste per le attività. Criterio che non verrà applicato ai bambini diversamente abili e/o ai bambini appartenenti a nuclei di disagiati, per assicurare loro l’accessibilità ai centri estivi.

“I centri estivi sono una risposta importante per la socializzazione e le esigenze educative dei bambini, e abbiamo voluto tenere in grande considerazione le esigenze dei soggetti più fragili, coprendo anche la fascia d’età fino ai 14 anni”, ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali di Terracina, Sara Norcia.

“Abbiamo fortemente voluto la riapertura dei Centri Estivi, e abbiamo lavorato per ampliare l’offerta perché la nostra Amministrazione vuole essere sempre più vicina ai più fragili, garantendo a tutti l’accesso ai servizi. È in questa direzione che continueremo a lavorare”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti.