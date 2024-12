Terracina, rissa in discoteca diventa una sassaiola. Poi la fuga

Notte di tensione in una discoteca del territorio di Terracina, dove una rissa tra giovani è sfociata in episodi di violenza dentro e fuori dal locale. L’intervento dei Carabinieri di Terracina, allertati, non è riuscito a fermare i responsabili, che si sono dati alla fuga.

Secondo quanto ricostruito finora, la rissa è scoppiata all’interno della discoteca per poi proseguire nel parcheggio esterno. Durante il caos, sono stati lanciati sassi che hanno colpito accidentalmente un addetto alla sicurezza alla spalla sinistra, fortunatamente senza provocare lesioni.

All’arrivo dei militari, gli aggressori si erano già dileguati, rendendo più complessa la ricostruzione degli eventi e l’individuazione delle persone coinvolte. Le indagini, attualmente in corso, mirano a chiarire le dinamiche dell’accaduto e a risalire all’identità dei protagonisti di questa notte di violenza.

Le autorità locali invitano alla collaborazione di eventuali testimoni per fornire informazioni utili al caso.