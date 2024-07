Terracina, ruba 4mila euro di alcolici in un ristorante: denunciato

Un 48enne di Terracina ha denunciato un uomo di Fondi per furto aggravato. I Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di specifica attività investigativa scaturita a seguito di denuncia querela sporta dall’uomo, hanno deferito in stato di libertà il 49enne. L’accusato,

dopo aver forzato la finestra in alluminio sul retro di un ristorante in via Appia a Terracina ,è stato ritenuto responsabile, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza

interna, di aver rubato, dal magazzino, 25 bottiglie di champagne e 18 bottiglie di superalcolici per un valore complessivo di 4.000 euro circa.