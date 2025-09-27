Terracina, ruba oggetti da un magazzino e ferisce un uomo: arrestato

Un uomo di 38 anni di origine indiana, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Terracina per tentato furto e lesioni personali aggravate.

Intorno all’1 di notte, su richiesta al numero unico di emergenza, i carabinieri sono intervenuti nel centro della città dove, poco prima, era stata segnalata la presenza di un uomo intento ad asportare alcuni oggetti da un magazzino di un’abitazione di proprietà di un’anziana donna.

Sul posto si era recato il figlio della donna, dopo essere stato avvisato da alcuni vicini della stessa. Il 38enne, una volta accortosi di essere stato scoperto, ha cercato di allontanarsi lanciando un oggetto di arredamento verso il figlio della donna, colpendolo al volto e alla mano, per poi dileguarsi a bordo di una bicicletta.

Giunti sul luogo dell’accaduto, i carabinieri hanno immediatamente raggiunto l’uomo in fuga e lo hanno arrestato. Nel frattempo, il figlio della proprietaria del garage si è sottoposto ad alcuni accertamenti e alle cure del caso presso il pronto soccorso dell’ospedale di Terracina, avendo riportato lesioni.