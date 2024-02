Terracina, ruba soldi da una borsa in un bar: denunciato

I Carabinieri di Terracina, in collaborazione con il personale del N.O.R. -Aliquota Radiomobile-, hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato, un cittadino polacco residente ad Anzio per il reato di furto aggravato.

Il predetto, attraverso l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti, è ritenuto responsabile di aver asportato una borsa da donna di proprietà di una cittadina venezuelana classe 2003 residente a Terracina, lasciata dalla stessa incustodita su di una sedia all’interno di un bar sulla strada regionale Pontina. All’interno della borsa oltre ad effetti personali, vi erano euro 100,00 in contanti, varie carte di credito, documenti di riconoscimento e vari buoni regalo per un importo di euro 700,00 circa.

La refurtiva interamente recuperata, veniva riconsegnata all’avente diritto.