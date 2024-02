Terracina, ruba una cassa da un negozio: minore finisce in comunità

Un minore, già noto alle forzde dell’ordine, è stato accompagnato in Comunità per aver rubato in un negozio nel centro città di Terracina. Il 17enne, di notte, dopo avere trascorso il sabato sera a Terracina, ha frantumato la vetrata di un negozio di calzature e ha rubato il registratore di cassa.

La Polizia di Stato di Terracina ha dato esecuzione all’Ordinanza di collocamento in comunità a carico del giovane, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma,.

Le indagini, approntate dell’immediatezza dei fatti dalla Squadra Anticrimine, sono state condotte attraverso l’analisi dei filmati estratti dai circuiti di videosorveglianza pubblici e privati oltre che dalle risultanze del sopralluogo di polizia scientifica dal quale erano emersi rilevanti indizi di reità a carico del minorenne.

All’esito delle prime investigazioni condotte dal personale del Commissariato di P.S. di Terracina, dirette e coordinate dalla Procura minori di Roma, l’Ufficio di Procura – in considerazione delle sussistenti esigenze cautelari aveva richiesto al G.I.P. la misura cautelare personale.

Dopo le formalità di rito l’indagato è stato condotto presso la Comunità individuata dal Centro di Giustizia minorile ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente.