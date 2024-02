Terracina, ruba un’auto e fornisce false generalità: arrestato

Fornisce false generalità durante un controllo e per questo, un cittadino residente a Terracina, è stato arrestato dai carabinieri del N.O.R. Aliquota Radiomobile locale. L’uomo, classe 80, era alla guida di un’autovettura, quando è stato fermato per un controllo al quale ha fornito false generalità agli operanti.

I militari da riscontri in banca dati, hanno appurato che la targa esposta sull’ auto risultava

denunciata come oggetto di furto ed abbinata ad altro veicolo. Il veicolo invece, da ulteriori controlli è risultata intestata a un cittadino brasiliano classe 60 residente anche lui a Terracina. Dopo un ulteriore approfondimento nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti la polizza assicurativa del veicolo e una carta di identità del 64enne.