Terracina, salvano un uomo: encomio per due agenti della Polizia di Stato

Questa mattina, il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e il Presidente del Consiglio Comunale Luca Caringi hanno ospitato un incontro significativo presso il Palazzo Comunale. In quest’occasione, gli Assistenti Capo Coordinatori della Polizia di Stato Francesco Baccari e Andrea Stella sono stati onorati per il loro eroico intervento del 24 giugno scorso.

Il riconoscimento è arrivato in seguito a un episodio che ha visto i due agenti intervenire prontamente per salvare un uomo parzialmente paralizzato, ribaltatosi con la sua carrozzina elettrica sulla sponda di un canale nella zona di Borgo Hermada. Quel giorno, durante il loro servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno risposto a una chiamata d’emergenza e si sono precipitati sul luogo indicato.

Accompagnati dall’Ispettore Francesco Dei Giudici dell’Ufficio Controllo Territorio del Commissariato di Terracina, diretto da Marco De Bartolis, Baccari e Stella hanno ricostruito i momenti critici del salvataggio. Arrivati sul posto, hanno subito notato la carrozzina ribaltata e l’uomo che lottava per non scivolare nel canale. Senza esitazione, i due poliziotti hanno fissato una fune a un albero, si sono calati lungo l’argine scivoloso e, con grande coraggio e prontezza, hanno tratto in salvo l’uomo.

Il Sindaco Giannetti e il Presidente Caringi hanno espresso il loro apprezzamento e la gratitudine dell’intera comunità, conferendo ai due agenti un Attestato di Encomio e una medaglia della Città di Terracina. “Grazie a nome di tutta la nostra comunità per la vostra prontezza, la vostra determinazione e il vostro coraggio, per nulla scontato. Esprimiamo tutta la nostra gratitudine a nome della Città”.