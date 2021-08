Terracina/San Felice: armi improprie, due denunce dei carabinieri

Sono state deferite all’Autorità Giudiziaria un 40enne ed un 18enne rispettivamente delle località di Terracina e San Felice per “porto d’armi illecito”.

Il primo, un’uomo sulla 40ina del luogo, era in possesso di un coltello a “farfalla” della lunghezza di 23 cm, di cui 10 di lama, i carabinieri del comando locale hanno provveduto subito al sequestro dell’arma e alla denuncia dell’uomo.

Per il secondo, i militari dell’arma del luogo, insieme a quelli della S.I.O. dell’8° reggimento, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio intensificati nelle località turistiche, hanno deferito un 18enne residente a Roma, trovato in possesso di un “bastone telescopico in metallo” della lunghezza di mezzo metro, il quale è stato posto immediatamente sotto sequestro.