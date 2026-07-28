Terracina, scarcerato dopo la condanna per tentato omicidio torna a perseguitare l’ex moglie

Ritorno in carcere a meno di 48ore ore dalla scarcerazione per un 58enne di Terracina, già noto alle forze dell’ordine, arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione locale con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. L’uomo era appena uscito dalla struttura detentiva dopo aver finito di scontare una condanna per il tentato omicidio nei confronti della stessa donna, reato commesso nel settembre del 2020 e per il quale era stato arrestato all’epoca dal locale Commissariato di Polizia.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Aliquota Radiomobile, scattati su segnalazione della vittima, il 58enne si sarebbe ripresentato per ben due volte nell’arco della stessa giornata nei pressi dell’abitazione dell’ex coniuge con intenti intimidatori. Nel primo pomeriggio l’uomo si è posizionato all’esterno dell’immobile rivolgendo alla donna il gesto dello sgozzamento, episodio che ha provocato nella vittima un profondo stato di ansia e timore per la propria incolumità. I Carabinieri, giunti sul posto in un primo momento, lo avevano identificato nelle vicinanze dell’immobile in attesa di svolgere ulteriori verifiche.

La situazione è precipitata intorno alle 20:30, quando è stato richiesto un secondo intervento al numero di emergenza. I militari sono tornati sul posto e hanno sorpreso l’uomo mentre si trovava ancora in atteggiamento di chiaro appostamento nei pressi della casa. A quel punto sono scattate le manette. Ultimati gli atti di rito e gli accertamenti del caso, l’indagato è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Latina, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.