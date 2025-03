Terracina, scontro tra due furgoni in via Mediana Vecchia: due feriti

Incidente stradale in via Mediana Vecchia, all’intersezione con via Lestra Mattoni, nel territorio di Terracina. Due furgoni si sono scontrati violentemente a causa di una mancata precedenza e dell’alta velocità.

I due conducenti sono rimasti feriti e trasportati in codice giallo all’ospedale Alfredo Fiorini di Terracina. L’impatto ha causato rallentamenti al traffico nella zona.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Terracina, supportati dai colleghi di San Felice Circeo, per effettuare i rilievi del caso. Presenti anche i carabinieri della Compagnia locale, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti.