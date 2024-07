Terracina, semina il caos nel bar e prende a calci e pugni un carabinieri

E’ finito in manette in flagranza dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali il marocchino che nella mattinata di ieri ha seminato il caos all’interno di un bar sulla Flacca.

Il 31enne, in evidente stato di ebbrezza, ha cominciato a dare in escandescenza mentre era all’interno del locale aggredendo anche un carabiniere in uniforme che si trovava li mentre si stava recando presso la Compagnia di Terracina e intervenuto per provare a calmare il senza fissa dimora.

Il militare, nonostante i calci e i pugni ricevuti, è riuscito comunque ad annullare la furia dell’uomo, bloccandolo e attendendo i rinforzi. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.