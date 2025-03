Terracina sempre più a picco, sconfitto in casa dal Real Monterondo

In una partita intensa e combattuta, il Terracina ha subito un’altra sconfitta letale, nello scontro salvezza perso in casa 2-1 contro il Real Monterotondo. I padroni di casa, sempre più ultimi, spinti da un buon inizio, hanno cercato di imporre il proprio gioco, ma la situazione si è fatta ancora più complesso dopo il vantaggio eretino firmato da Menghi al 59′ di testa su cross di Barba.

Piove sul bagnato al 74′ con l’espulsione di Mazzon per somma di ammonizioni.

Il tentativo di reazione porta comunque al pareggio di Ronci all’35’ su azionale personale da destra. All’88 la beffa del rigore concesso per fallo di Altobelli su Barba e trasformato da Fontana all’88’, chiudendo definitivamente le speranze di un pareggio.

La squadra di Palo ha mostrato determinazione, ma in dieci uomini e con le lacune della squadra è caduta ancora. Il Real Monterotondo, ben organizzato e incisivo, ha sfruttato al massimo le occasioni e ha portato a casa tre punti preziosi.

Il Terracina dovrà ora riorganizzarsi e lavorare per tornare a fare punti già dalla prossima gara in esterna del 23 marzo, quando i tigrotti faranno visita alla Lodigiani. La salvezza diventa un obiettivo sempre più lontano.

TERRACINA-REAL MONTEROTONDO 1-2

TERRACINA:Uva, Rozzi (1’st Elia), Schiavino, Altobelli, Tonni, Martino, Pecchia (33’st Graziano), Capone, Mazzon, Aquino, Jelicanin (20’st Ronci). A disp. Truppo, Mauti, Reddavide, Clemente, Leigh, Valvassori. All. Palo

REAL MONTEROTONDO: Zandri, Iacoponi, Angelilli (30’st Fragnelli), Schettini, Massimo (20’st Compagnone), Giordani, Calderoni (12’st Spila, 38’st Cavaliere), Crescenzo, Scaffidi (30’st D’Alessandris), Ferrante, Lorusso. A disp. Lazzarini, Angeloni, Tocci, D’Incoronato. All. Bernardini

ARBITRO:Maicol Guiotto di Schio ( Lovecchio di Brindisi-Spagnolo di Lecce)

Reti: 59′ Menghi (R), 80′ Ronci (T), 88′ Fontana rigore (R)

Note- Espulso al 43’pt Capone (T) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Crescenzo (R).