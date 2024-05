Terracina, senza fissa dimora perseguita e minaccia un giornalista

E’ stato arrestato per stalking e tentata estorsione ai danni di un giornalista un 47enne senza fissa dimora di Terracina. Continua minacce, telefonate e messaggi, è così che è iniziata la terribile vicenda per la vittima che ha raccontato di aver conosciuto l’uomo nel mese di marzo quando il senza fissa dimora gli aveva raccontato della sua grave situazione di disagio economico, della mancanza di una casa e di un posto dove vivere.

E’ proprio per questo motivo che il giornalista aveva preso a cuore la situazione pubblicando anche un articolo in cui tentava di sensibilizzare le istituzioni a cercare un soluzione per il 47enne. Da quel momento però è iniziato l’incubo, l’uomo comincia ad inviare al giornalista continui messaggi con insulti e addirittura minacce di morte nel caso in cui non si fosse ulteriormente interessato riguardo la sua situazione. Il 47enne aveva anche minacciato attentati ad esponenti delle istituzioni locali se il giornalista non gli avesse fatto ottenere un incontro con il sindaco Giannetti. Nei mesi successivi, non riuscendo a incontrare il primo cittadino ha iniziato a perseguitare la vittima obbligandolo a consegnargli 300 euro per l’affitto di un appartamento.

Un clima caratterizzato da ansia e paura constante quello con cui il giornalista e la sua famiglia erano costretti a vivere. Dopo la denuncia alle forze dell’ordine sono iniziate le indagini che hanno permesso di ottenere elementi utili per chiedere all’autorità giudiziaria un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Questa mattina al Tribunale di Latina si è svolto l’interrogatorio di garanzia con la difesa del 47enne che ha chiesto la sostituzione della misura cautelare con un divieto di avvicinamento. Proposta respinta dal Gip che ha lasciato l’uomo in carcere.