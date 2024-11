Terracina, sequestra e violenta l’ex moglie

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Terracina dalla Polizia, accusato di gravi reati contro l’ex moglie quali maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona.

La vicenda è emersa grazie alla denuncia della donna, che ha raccontato anni di abusi e aggressioni, anche in presenza dei figli minori. Dopo la fine definitiva della relazione, nel gennaio 2024, l’uomo ha iniziato una serie di atti persecutori, culminati in minacce di morte e in un episodio di violenza sessuale.

Le indagini della Polizia, supportate da testimonianze e riscontri, hanno confermato quanto raccontato dalla donna. L’uomo è ora detenuto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.