Terracina, sequestrata un’area di circa 3mila metri quadri: due denunciati

Un’area di circa 3mila metri quadrati in zona La Fiora, a Terracina, è stata posta sotto sequestro dalla Polizia Locale.

Sul terreno, soggetto a vincolo PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico), erano in corso lavori abusivi: scavi profondi fino a un metro su circa 1000 metri quadri; movimentazione e distribuzione di materiali, alcuni dei quali potenzialmente pericolosi (inerti, calcinacci e bitume); l’installazione di pali in ferro e un container.

Il proprietario del terreno e l’esecutore dei lavori, entrambi residenti a Terracina, sono stati denunciati. Le operazioni di bonifica ambientale saranno ora a carico dei due responsabili.