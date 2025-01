Terracina, sequestrato un manufatto abusivo a borgo Hermada

Questa mattina, gli agenti del Servizio di Polizia Giudiziaria e Ambientale del Comando di Polizia Locale di Terracina hanno effettuato il sequestro preventivo di un prefabbricato in fase di completamento, della superficie di circa 50 mq, situato in località Borgo Hermada. L’operazione ha coinvolto un cinquantenne residente nella zona, il quale ha realizzato il manufatto senza alcun titolo autorizzativo, in violazione del D.P.R. 380 del 2001 e del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Regione Lazio.Il cinquantenne è stato deferito all’autorità giudiziaria competente e il manufatto è stato sottoposto a sequestro. Attualmente, sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Giudiziaria per chiarire la situazione e valutare eventuali ulteriori violazioni