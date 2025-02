Terracina, settimana d’oro: rinforzi per la salvezza e vittoria con l’Anzio

Settimana perfetta per il Terracina, che si impone nel derby contro l’Anzio dopo i rinforzi per affrontare la corsa salvezza nel girone G di Serie D.

Carattere

Al Bartolani di Cisterna, il Terracina supera l’Anzio con un 2-0 pesantissimo. Gara equilibrata nel primo tempo, con i neroniani più propositivi, ma imprecisi sotto porta. La svolta arriva al 43’ con un rigore conquistato da Sadaj e trasformato da Jelicanin.

Nella ripresa, l’Anzio spinge con Sirignano e Valentini, ma la difesa ospite regge. Nel recupero, Aquino chiude i conti in contropiede, regalando ai tigrotti tre punti fondamentali per la salvezza. Per l’Anzio, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva, che allontana la zona playoff.

Sei innesti

Il Terracina si rinforza con sei acquisti: in difesa arrivano l’argentino Piedra dall l’Excursionistas squadra Argentina militante nella Primera C Metropolitana, Marco Schiavino dal Chieti Matteo Mazzon dal Flaminia, da cui arriva anche a centrocampo l’ex Latina e Roma Patrizio Rozzi. Gradito ritorno di Daniele Altobelli ex Ascoli, Salernitana, Crotone, Catanzaro, Arezzo e Frosinone. Dopo l’ultima esperienza alla Sarnese, Altobelli ha deciso di tornare per dare una mano alla squadra della sua città. In attacco, oltre a Nicolàs Jelicanin, potrebbero arrivare altri rinforzi.

In uscita, il club ha rescisso i contratti di Accietto, Perez e Dorato. Con una rosa rinnovata e il morale alto dopo il derby, il Terracina è pronto a lottare per la salvezza.

Anzio-Terracina 0-2

Anzio: Perna, Buatti, Pompei (46′ Fusco), De Luca, Sirignano, Maini (46: Galati), Bartolotta (46′ Bencivenga), Di Mino, Cori, Laribi (75′ Valentini), Gennari (46′ Minnocci). A disp: Testagrossa, Bartolocci, De Maio, Falconio. All. Guida.

Terracina: Uva, Franco, Schiavino, Altobelli, Tonni, Martino, Pecchia, Riccioli (69′ Elia), Sadaj, Capone (76′ Piedra), Jelicanin (58′ Aquino). A disp: Truppo, Mazzon, Valvassori, Rozzi, Graziano, Reddavide. All. Palo.

Arbitro: Nencioli di Prato (Galià di Pistoia-Smecca di Carrara)

Reti: 43’Jelicanin rig., 93′ Aquino (T).

Note-Ammoniti: Gennari (A), Martino (T), Tonni (T), Laribi (A).