Terracina, si accelera per le concessioni balneari: 86 lotti in gara

L’estate è alle porte e, con netto ritardo, si muove qualcosa in merito alle concessioni balneari, col comune che ha avviato formalmente le procedure per l’affidamento di 86 lotti legati al demanio marittimo.

Con una nuova determinazione dirigenziale, viene revocata e sostituita la precedente Determina, avviando una nuova fase nella gestione delle concessioni demaniali. Tale provvedimento riguarda le predette 86 concessioni da assegnare tramite gara pubblica, con un termine di 120 giorni per la presentazione delle domande e una spesa di 1.200 euro per la pubblicazione degli atti. Il comune si adopera per portare avanti il percorso di apertura alla concorrenza previsto dalla normativa nazionale ed europea, che impone l’affidamento delle concessioni attraverso procedure pubbliche fondate su trasparenza, pari opportunità e ampia partecipazione.

La procedura fa riferimento, tra gli altri, alla Direttiva Servizi dell’Unione Europea, al Codice dei contratti pubblici e alla normativa sul demanio marittimo. Contestualmente, sono stati approvati l’Avviso pubblico e gli allegati tecnici necessari per la partecipazione, mentre la gestione della gara sarà effettuata tramite la piattaforma telematica “Terracina Tuttogare”.

L’assegnazione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, supportata da un Piano Economico Finanziario, elemento che determinerà anche la durata delle singole concessioni. La commissione incaricata della valutazione sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La normativa prevede, poi, un indennizzo a favore dei concessionari uscenti, da quantificare mediante una perizia asseverata affidata a professionisti individuati attraverso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il Settore Demanio ha già acquisito un elenco di dieci professionisti disponibili a svolgere tale attività.

L’avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dalla data di pubblicazione decorreranno i 120 giorni previsti per la presentazione delle istanze.