Terracina, si costituisce dopo l’investimento: denunciato per omissione di soccorso

Si è presentato spontaneamente in caserma il 33enne di Terracina che, secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato alla guida dell’auto coinvolta nell’investimento avvenuto la scorsa sera in via Gregorio Antonelli. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà per omissione di soccorso dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina.

L’episodio si è verificato lungo una delle arterie cittadine, dove una donna stava camminando ai margini della carreggiata spingendo la carrozzina della madre, impossibilitata a deambulare. Per cause ancora in fase di accertamento, le due sarebbero state urtate da un’autovettura che, dopo l’impatto, si sarebbe allontanata senza fermarsi a prestare aiuto.

Nel pomeriggio successivo al fatto, l’automobilista si è recato presso la locale Compagnia dei Carabinieri dichiarando di essere il conducente del veicolo coinvolto. Ai militari avrebbe riferito di non essersi accorto dell’investimento e di aver compreso quanto accaduto soltanto dopo aver appreso la notizia attraverso i mezzi di informazione.

A seguito dell’impatto, la donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasferita all’ospedale di Latina per le cure del caso. L’anziana madre è stata invece accompagnata al presidio ospedaliero di Terracina per gli accertamenti necessari.

L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso, mentre proseguono le indagini dei Carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno analizzando ogni elemento utile, comprese eventuali testimonianze e immagini di videosorveglianza presenti nella zona.