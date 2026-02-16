Terracina, si dimette l’ex Latina Calcio Raffaele Scudieri

Il Terracina Calcio 1925 ha comunicato ufficialmente le dimissioni di Raffaele Scudieri dall’incarico di allenatore della prima squadra. La decisione spiegano dal club, è stata presa dal tecnico “con senso di responsabilità e profondo rispetto verso la società, i calciatori e la piazza”.

Scudieri, in passato anche allenatore del Latina Calcio, ha motivato la scelta sottolineando le difficoltà incontrate nel corso della stagione, iniziata con una squadra costruita in ritardo rispetto alle concorrenti ma capace comunque di raggiungere la zona play-off fino al mese di dicembre.

Il tecnico ha evidenziato come la formazione si trovi attualmente fuori dalla zona play-out e quindi in posizione di salvezza, certificando il lavoro svolto. Tuttavia, tra risultati negativi e infortuni, la squadra ha perso continuità nelle ultime settimane. “Nel calcio chi guida si assume le proprie responsabilità”, ha dichiarato, “e per questo, senza alibi, ho deciso di rassegnare le dimissioni per dare una nuova energia al gruppo”.

Alla base della decisione anche la contestazione dei tifosi nell’ultima gara disputata. Scudieri ha ringraziato società, dirigenti, giocatori e sostenitori per il supporto ricevuto durante l’esperienza in panchina.

Il club ha espresso gratitudine per l’impegno e la professionalità dimostrati dal tecnico e ha annunciato che nei prossimi giorni saranno comunicate novità sulla nuova guida tecnica della squadra.