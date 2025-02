Terracina, si fingono carabinieri e truffano un’anziana: denunciati

Tre uomini di origini campane hanno cercato di truffare una donna di 67 anni fingendosi carabinieri. Il loro piano è fallito grazie all’intervento dei veri militari che, ricevuta la segnalazione, hanno rintracciato un’auto sospetta a Terracina con tre persone a bordo e l’hanno fermata per un controllo. È emerso che il veicolo era stato noleggiato da un quarto soggetto, non presente sul posto, e che il conducente non aveva mai conseguito la patente.

Durante le verifiche, i militari hanno sequestrato i telefoni cellulari dei tre uomini per approfondire le indagini. Tutti sono stati denunciati per tentata truffa aggravata, mentre uno di loro dovrà rispondere anche di guida senza patente, reato già commesso in passato dallo stesso soggetto.