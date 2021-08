Terracina, sono aperte le iscrizioni per la gara da 21km della Pedagnalonga

Manca poco più di un mese alla Pedagnalonga di Borgo Hermada, la storica manifestazione che da quasi mezzo secolo unisce sport e natura in un contesto splendido come il borgo alle porte di Terracina.

Il 26 settembre alle 9:30 partirà la mezza maratona di 21 km, circa dieci minuti dopo sarà la volta della passeggiata non-competitiva che avrà un percorso di 16 km e che porterà i partecipanti ad attraversare le campagne e i canali della Bonifica.

L’evento, che prima del Covid-19 era arrivato a coinvolgere 6.000 partecipanti, in questa edizione avrà numeri ridotti visto che gli organizzatori hanno organizzato a numero chiuso sia la ‘mezza’ sia la non-competitiva.

Le iscrizioni sono già aperte on-line per quanto riguarda la prova da 21 km e ci sono già i primi iscritti mentre gli appassionati che passeggeranno sul tracciato da 15 km dovranno aspettare ancora qualche settimana per assicurarsi il loro pettorale.

Per accedere alle iscrizioni della mezza maratona da 21 km ci si può collegare al sito www.pedagnalonga.it ed entrare nella sezione iscrizioni mentre per la passeggiata le iscrizioni verranno attivate nei prossimi giorni. Sui canali social ufficiali, Facebook, Instagram e Twitter della Pedagnalonga, verranno fornite informazioni aggiornate in tempo reale.