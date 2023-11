Terracina, sopralluogo alla stazione: obiettivo riqualificazione

I locali della Stazione Ferroviaria riqualificati, puliti e in sicurezza, che diventano un punto di riferimento per i viaggiatori che utilizzano il Polo Trasporti per spostarsi con i bus. È questo l’obiettivo del Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e dell’Assessore ai Trasporti Sara Norcia. Tecnici di RFI e personale di FS Security, durante il sopralluogo effettuato martedì scorso, hanno verificato lo stato dell’intera struttura, assicurando la massima disponibilità per un intervento in tempi rapidi di manutenzione ordinaria che riguarderà, tra le altre cose, la pulizia, un nuovo sistema di illuminazione a led per il risparmio energetico e lo spostamento delle panchine sul marciapiede del piazzale della stazione. Interventi che partiranno a distanza di una settimana dalle formali autorizzazioni degli enti preposti. Al vaglio di RFI, inoltre, la fattibilità progettuale per riportare non solo decoro ma anche funzionalità alla sala d’attesa rendendola nuovamente fruibile.



«Siamo molto soddisfatti della grande disponibilità mostrata da RFI ad un intervento in tempi rapidissimi. Mettere in sicurezza l’area e possibilmente renderla fruibile a servizio dei viaggiatori che al momento utilizzano il trasporto su gomma è un primo passo importante. Questo sopralluogo arriva a neppure un mese di distanza dal tavolo di confronto, e siamo in attesa che venga fissata la data per il tavolo ministeriale che ci permetterà di avere risposte chiare circa la riattivazione della linea ferroviaria», ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti Sara Norcia.

«I trasporti sono fondamentali per una Città come la nostra, per i cittadini che viaggiano quotidianamente per lavoro e per i turisti che vogliamo accogliere in numero sempre maggiore. Per questo è giusto offrire un Polo Trasporti funzionale per chi utilizza gli autobus. E vuole essere un altro punto fermo per il lavoro che stiamo facendo per raggiungere l’obiettivo di restituire alla Città la sua linea ferroviaria», ha dichiarato il Sindaco Francesco Giannetti.