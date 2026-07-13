Terracina, sorpresa a rubare aggredisce vigilante e cassiere

Una donna di 39 anni è stata arrestata in flagranza dagli uomini del Commissariato di Terracina con le accuse di rapina, lesioni e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo aver tentato un furto in un supermercato della città. Sorpresa a superare le casse senza pagare la merce, la donna ha aggredito brutalmente un addetto alla vigilanza e un dipendente del negozio che avevano provato a fermarla, ferendo entrambi. La violenza è proseguita anche all’arrivo degli agenti del Commissariato, presi di mira con insulti e minacce durante l’identificazione. Su disposizione della Procura di Latina, la 39enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa della convalida.