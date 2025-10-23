Terracina, sorpreso a rubare 160 euro in un negozio: arrestato

Un cittadino georgiano è stato arrestato dalla Polizia di Terracina dopo esser stato sorpreso a rubare in un negozio di via Appia Nuova.

Sono stati gli agenti della Squadra Volante che, a seguito di una segnalazione da parte del personale del negozio, si sono precipitati sul posto. Qui, l’uomo era stato sorpreso a rubare 160 euro dal registratore di cassa. L’individuo, dopo essere entrato nel locale con un atteggiamento sospetto, aveva approfittato di un momento di distrazione dei dipendenti per portarsi dietro al bancone e sottrarre il denaro. Uno dei lavoratori è però riuscito a fermarlo, recuperando immediatamente la somma.

All’arrivo della pattuglia, l’uomo è stato identificato e trovato privo di permesso di soggiorno. Dalle verifiche in banca dati è emerso che aveva diversi alias e precedenti penali per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi. Le immagini della videosorveglianza hanno confermato la dinamica del furto e l’uomo è stato arrestato.