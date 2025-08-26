Terracina, sorpreso con attrezzi rubati in area archeologica

Un furto lampo a Terracina, dove nei pressi dell’area archeologica di Monte Giove un 38enne è stato ritrovato in possesso di alcuni attrezzi di giardinaggio rubati poco prima da un magazzino dell’area. Il materiale, del valore di circa 3.500 euro, comprendeva strumenti per la potatura e altri attrezzi da giardino.

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Terracina, impegnati in una specifica attività investigativa, hanno intercettato l’uomo in una zona impervia lungo un sentiero vicino all’area archeologica. Tutti gli attrezzi recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario.

Il 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per ricettazione. L’indagine dei Carabinieri prosegue per chiarire eventuali responsabilità aggiuntive.