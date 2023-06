Quasi un chilo tra hashish, cocaina e sostanza da taglio, il tutto, scoperto durante un servizio di controllo messo in atto dagli uomini della Guardia di Finanza della Compagnia di Terracina.

A finire nei guai un 48enne del posto che è finito in manette per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. I finanzieri hanno rinvenuto nell’abitazione dell’uomo quasi mezzo chilo di cocaina e circa 400gr di hashish oltre al materiale per il confezionamento e per il taglio.