Terracina, sorveglianza speciale per un 35enne ai domiciliari

È stato emesso nei confronti di un 35enne di Terracina, attualmente agli arresti domiciliari, un Decreto applicativo della misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e divieto di avvicinamento alle parti offese.

L’uomo, si era reso responsabile di reati di atti sessuali nei confronti di minorenni, per quei fatti grazie ad un’intensa attività di indagine scaturita dalle denunce presentate dal genitore di una delle vittime, all’epoca dei fatti non ancora quattordicenne, era stato dapprima arrestato e poi sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.

Al provvedimento odierno si è giunti a seguito della proposta formulata dal Questore di Latina Raffaele Gargiulo, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e prevenzione dei reati contro la persona.

Il Tribunale di Roma, concordando con le richieste formulate dalla Questura, ha emanato nei confronti del predetto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., per anni due, con l’ingiunzione di non avvicinarsi alle persone offese, di non rincasare più tardi delle ore 21.30 e di non uscire di casa prima delle ore 6.30.

La misura di prevenzione inflittagli prevede, oltre all’obbligo di soggiorno per anni due nel Comune di residenza, il divieto di avvicinamento alle parti lese e a meno di 500 metri dalle loro abitazioni, ai luoghi ove svolgono le attività scolastiche ovvero ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati.

All’uomo inoltre è stato altresì prescritto di non avvicinarsi ai luoghi frequentati da minori di anni 18, come scuole, luoghi di ritrovo nelle parrocchie, parchi gioco.