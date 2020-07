Terracina, spaccia eroina mentre è agli arresti domiciliari. Arrestato

E’ stato sorpreso a spacciare mentre si trova agli arresti domiciliari. Un 33enne è stato così arrestato dai poliziotti del locale commissariato, che sono arrivati a fare il blitz con le unità cinofile di Nettuno dopo una serie di segnalazioni. Il giovane era già stato arrestato sempre per droga in una precedente operazione.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti 24 involucri contenenti eroina, pronti per essere spacciati e tutto il materiale utile al confezionamento della droga. Su disposizione del magistrato di turno il 33enne è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti, collocato nuovamente agli arresti domiciliari, in attesa della direttissima in Tribunale.