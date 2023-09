Terracina, sparano ai passanti con una carabina e ne feriscono 7

Notte di follia quella vissuta due giorni fa tra Terracina e San Felice Circeo, diverse telefonate alla Sala Operativa dei Carabinieri hanno segnalato una macchina con a bordo 5 giovani che sparavano, con una carabina ad aria compressa, contro i passanti, ferendone alcuni anche in maniera seria.

Un’autoradio del Nucleo Radiomobile si è messa subito alla ricerca degli autori fino a quando non li ha intercettati e bloccati nei pressi di via Tittoni a San Felice Circeo. A quel punto solamente uno dei 5 occupanti è riuscito a fuggire. Il successivo controllo ha permesso di rinvenire una carabina ad aria compressa, un coltello multiuso e due grammi di cocaina. Sono risultate 7 le persone ferite le quali hanno riportato ferite guaribili in circa 10 giorni, con i colpi che li hanno colpiti per la maggior parte tra spalle, collo ed orecchie.

Pertanto, vista anche la gravità dell’accaduto, due maggiorenni sono stati arrestati e posti ai domiciliari, mentre gli atri due, minorenni, sono stati denunciati in stato di libertà. L’accusa è quella di violenza e lesioni aggravate a incaricato di un pubblico servizio, lesioni aggravate e futili mediante l’utilizzo di armi.