Terracina, stagione balneare: la delibera per le concessioni provvisorie

La Giunta comunale di Terracina ha approvato una delibera che consente, in via temporanea, la gestione delle aree del demanio marittimo in vista della stagione balneare 2026. Il provvedimento si è reso necessario perché le nuove procedure di gara per l’assegnazione delle concessioni, già avviate dall’Amministrazione, non potranno concludersi prima dell’avvio della stagione estiva.

Per evitare interruzioni e garantire la piena operatività del litorale, il Comune ha quindi stabilito che, fino al completamento delle procedure, le aree demaniali possano essere gestite temporaneamente dagli operatori che già si trovano nella disponibilità materiale delle aree sulla base di precedenti titoli scaduti, e che abbiano dato disponibilità alla gestione. Si tratta di una misura eccezionale e limitata nel tempo, valida fino al 31 ottobre 2026, finalizzata esclusivamente a garantire sicurezza, igiene, decoro e piena fruibilità delle spiagge, senza costituire rinnovo o proroga dei titoli concessori.

«Abbiamo rispettato gli impegni presi nel rispetto delle leggi vigenti, e riusciamo così a garantire lo svolgimento della stagione estiva», ha dichiarato l’Assessore dal Demanio Marittimo Gianluca Corradini.

Contestualmente è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento in convenzione delle spiagge libere comunali. L’obiettivo è assicurare i servizi essenziali per la balneazione: assistenza e salvataggio, servizi igienici accessibili anche alle persone con disabilità, pulizia quotidiana degli arenili e percorsi dedicati fino alla battigia per facilitare l’accesso a tutti.

Il bando prevede inoltre la possibilità di installare strutture leggere, fino a 25 metri quadrati, realizzate con materiali ecocompatibili e facilmente rimovibili. Nelle aree oggetto di convenzione è vietato il posizionamento fisso di ombrelloni o lettini: le attrezzature potranno essere collocate solo al momento della richiesta dell’utente e dovranno essere rimosse al termine dell’utilizzo, in modo da non limitare l’accesso libero alle spiagge.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio del Comune e ogni soggetto potrà presentare una sola istanza.

«Anche quest’anno grazie all’affidamento in convenzione avremo la possibilità di garantire a tutti i servizi gli utenti i servizi necessari sulle spiagge libere della nostra Città, servizi che saranno a disposizione di tutti gli utenti gratuitamente, dal salvataggio alla pulizia ai servizi igienici all’accesso per i diversamente abili», le parole dell’Assessore Gianluca Corradini.

«L’Amministrazione lavora per garantire la piena fruizione in sicurezza dei nostri arenili», ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.