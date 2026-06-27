Terracina, strada abusiva lungo il Canale Canneto: area sequestrata

Una strada lunga circa 50 metri e larga 4, realizzata in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e a ridosso del Canale Canneto. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Terracina durante un controllo ambientale del territorio.

L’intervento è stato effettuato in località Torre Canneto, nel comune di Terracina, dove i militari hanno accertato la realizzazione di una pista ottenuta attraverso il riporto di materiale proveniente da cava. L’opera era stata costruita a circa un metro dalla sponda del canale, considerato acqua pubblica e quindi soggetto a particolari tutele previste dalla normativa vigente.

L’area interessata risulta di proprietà del Consorzio di Bonifica e dell’Anas. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici del Consorzio di Bonifica che, insieme ai Carabinieri Forestali, hanno proceduto al sequestro penale dell’area.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno denunciato a piede libero l’esecutore materiale dell’opera e occupante dell’area, contestando violazioni in materia urbanistica e paesaggistica.