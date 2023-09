Terracina, strade: appalto da 4 milioni per la manutenzione

È prossima, a Terracina, l’apertura della gara d’appalto per quanto riguarda l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Lavori per i quali serviranno 4,4 milioni di euro.

La Giunta Giannetti, infatti, considerate le esigenze della Città, ha ritenuto insufficiente l’originario appalto dell’importo di 1,4 milioni di euro, ed è riuscita ad individuare le risorse per portarlo all’attuale importo di 4,4 milioni di euro.

“Devo dare atto alla struttura del Dipartimento dell’impegno profuso, a conferma della volontà di concludere la procedura di affidamento nei prossimi mesi, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di evidenza pubblica delle gare d’appalto, di trasparenza e legalità dell’azione amministrativa. Una buona notizia che arriva dopo quella del recupero della Biblioteca Olivetti”, ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vice Sindaco di Terracina Claudio De Felice.

“Garantire una viabilità efficiente e sicura è un dovere dell’Amministrazione, un impegno che abbiamo preso e continuiamo a lavorare per rispettarlo. Le esigenze e le criticità di noi tutti che viviamo a Terracina sono sulla nostra agenda quotidiana, e per queste che sono nostre priorità stiamo cercando di dare risposte concrete, come questo investimento importante per le nostre strade”, ha dichiarato il Sindaco di Terracina Francesco Giannetti.

A breve dunque l’apertura della gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade, mentre procede l’iter per il nuovo ponte sul fiume Sisto, per il quale sono in corso interlocuzioni con gli altri Enti interessati dalla gestione del traffico lungo la vecchia strada provinciale Terracina – San Felice Circeo. Al termine di queste verrà aperta la procedura di affidamento dei lavori, per i quali sono previste risorse già disponibili e al momento accantonate. L’esecuzione dell’opera è stata inserita nel programma delle opere pubbliche del Comune di Terracina con previsione di spesa massima di 2,5 milioni di euro. Per quanto riguarda l’attuale Ponte provvisorio, dopo richiesta e sollecito della copia del collaudo statico alla Provincia, che ha stipulato il contratto di noleggio e ha ceduto la titolarità del tratto stradale interessato al Comune di Terracina nel 2020, è stata disposta una relazione tecnica di ispezione e valutazione della struttura. Lo studio Micheloni, specializzato in materia, ha espresso parere favorevole al transito in sicurezza, con limitazioni alle masse dei veicoli e alla velocità massima, indicando lavori di manutenzione i cui termini sono in corso.