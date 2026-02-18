Terracina, successo per il Carnevale tra Borgo Hermada e Piazza Mazzini

Due giornate di festa hanno animato Borgo Hermada e Piazza Mazzini, coinvolgendo centinaia di cittadini tra maschere artigianali, musica e divertimento per i più piccoli.

Si è concluso con un bilancio più che positivo il Carnevale di Terracina, che quest’anno ha puntato tutto sulla partecipazione popolare e sulla riscoperta della creatività. Due gli appuntamenti chiave che hanno segnato il calendario: l’esplosione di colori a Borgo Hermada nella giornata di domenica e il gran finale del martedì grasso nel cuore della città, in Piazza Mazzini.

Domenica scorsa, il Borgo si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. A rubare la scena non sono stati i classici carri allegorici monumentali, ma la fantasia dei cittadini: carrelli della spesa, biciclette, passeggini e persino carriole sono stati trasformati in originali opere d’arte.

Dalle carrozze del far west ai tram cittadini, fino a mini-ambulanze colorate, la sfilata ha dimostrato come l’originalità possa nascere anche da mezzi semplici. Il tutto è stato accompagnato da musica travolgente e dalle performance degli artisti di strada che hanno coinvolto un pubblico di tutte le età.

Martedì pomeriggio invece, per celebrare la fine del Carnevale, il centro cittadino si è riempito di maschere. Piazza Mazzini è diventata il quartier generale del divertimento per le famiglie con: Baby dance e animazione continua; Gonfiabili e mascotte dei cartoni animati e una sfilata delle maschere più originali sul palco centrale.

Soddisfazione espressa dall’assessore alla Cultura e ai grandi eventi, Alessandra Feudi, che ha sottolineato l’importanza sociale dell’evento: «Sono momenti di condivisione che fanno bene alla nostra comunità. Vedere i sorrisi sui volti dei bambini è la soddisfazione più grande. Il mio grazie va alle associazioni che hanno lavorato con passione per la riuscita di queste tappe».