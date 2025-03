Terracina, sulla panchina biancoceleste torna Antonio Palo

Cambio di guida tecnica in casa Terracina. Poche ore dopo le dimissioni di Eduardo Imbimbo, la società ha deciso di affidare nuovamente la panchina ad Antonio Palo, che torna alla guida della squadra dopo essere stato esonerato lo scorso 21 febbraio dopo la sconfitta nel derby col Cassino.

Un ritorno che rappresenta una scelta di continuità per il club, che spera di ritrovare equilibrio e risultati positivi per centrare l’obiettivo salvezza. Imbimbo, subentrato proprio a Palo, non è riuscito a imprimere la svolta desiderata.

Attraverso una nota ufficiale, il Terracina 1925 ha annunciato il ritorno di Palo:

“Il Terracina 1925 comunica che il Sig. Antonio Palo è stato richiamato alla guida della prima squadra. Mister Palo, con la sua esperienza e determinazione, sarà chiamato a guidare la squadra nelle prossime sfide cruciali della stagione. Il Club augura a Mister Palo buon lavoro.”

Ora l’allenatore è chiamato a un compito non semplice: risollevare i “tigrotti” e condurli verso la salvezza in un finale di stagione che si preannuncia combattuto.