Terracina, tappa di “Futuro Prossimo School Edition”

In una società sempre più multietnica, interconnessa, attenta alle strategie per salvare l’ambiente è importante rendere studentesse e studenti consapevoli e protagonisti del cambiamento, pronti ad affrontare il futuro con serenità e competenze giuste.

Come si preparano le nuove generazioni al domani? Che skill servono? Come integrare la didattica con le nuove tecnologie per progettare un mondo più sostenibile? A queste domande hanno dato una risposta concreta i giovani dell’Istituto Bianchini di Terracina (Latina) che hanno partecipato alla terza tappa di “Futuro Prossimo School Edition”, il roadshow ideato da JA Italia per creare le ricette per la scuola del futuro con gli istituti scolastici d’Italia.

Nel corso del programma, i giovani e le giovani del complesso scolastico Bianchini hanno impiegato il proprio talento per elencare gli ingredienti utili a disegnare insieme il “Futuro Prossimo” di una scuola agile, aperta e inclusiva e consegnare le proprie urgenze, in tema di innovazione, sostenibilità, inclusione e digitalizzazione, ai policy maker che agiranno sul futuro dell’Education.

L’evento si è articolato attraverso la formula dell’Innovation Camp in cui i partecipanti – utilizzando la metodologia learning-by-doing – si sono confrontati sui temi della sostenibilità degli spazi scolastici e dell’integrazione, sviluppando una soluzione innovativa e a impatto zero, e una sessione di esposizione dove i ragazzi hanno presentato i progetti attraverso i loro pitch.

Tra le idee proposte: The Fusion(future+inclusion) Cafè, un ambiente all’interno della scuola all’insegna dell’inclusione e dell’Innovazione con un’area relax con zona Bar, una web radio dedicata alla scuola, un’area multidisciplinare e tecnologica con spazi per la creatività e la socializzazione con l’utilizzo di strumenti tecnologici quali i visori VR e la realtà aumentata. Eco school è un gioco a punti gestito tramite un’applicazione che tiene traccia dei comportamenti socialmente responsabili di studenti e docenti. Eco School assegna un punteggio in funzione delle azioni virtuose che vengono portate avanti e con i punti accumulati si possono riscattare dei premi (borse di studio, ricariche ec.). Didattica digitale invece è un ambiente digitale di apprendimento fruibile tramite visori VR dotato di una biblioteca e di un laboratorio di chimica virtuale per le simulazioni delle lezioni. Infine, scuola sostenibile è un progetto di riqualificazione della scuola, basato su efficientamento energetico, per abbattere i consumi e per rendere la scuola un ambiente più salubre.

Antonio Perdichizzi, Presidente di Junior Achievement Italia:

“Anche a Terracina si è creato un ambiente stimolante per studenti e docenti, chiamati a progettare soluzioni concrete per gli obiettivi strategici che la società si sta ponendo. Siamo felici di queste opportunità che abbiamo di ascoltare il punto di vista dei giovani per disegnare insieme la scuola del futuro. Un futuro in cui saremo ancora più attenti alle relazioni e rafforzeremo il ruolo dei docenti come educatori e mentori. Vogliamo contribuire a una scuola che funzioni sempre meglio e per farlo, oltre alle azioni previste dalla attività didattica normale, è importante ascoltare tutti gli stakeholder e analizzare come e se queste azioni e i progetti generino l’impatto positivo atteso e in che misura e quali ulteriori attività è opportuno implementare affinché avvenga un processo di miglioramento continuo. Abbiamo in mente sia i bisogni degli studenti sia le necessità del mondo del lavoro sia della società più in generale”.

Miriam Cresta, CEO di Junior Achievement Italia dichiara:

“Junior Achievement favorisce lo sviluppo di competenze e metodi di apprendimento e insegnamento innovativi per tutti, valorizzando concetti strategici come la trasformazione digitale e lo spirito imprenditivo nelle nuove generazioni, nel quadro di valori chiari, il rispetto, la sostenibilità, l’inclusione. Questo richiede l’impegno ad ascoltare e a dialogare con Istituti di tutto il Paese; per la buona scuola del futuro crediamo nell’osmosi fra scuola, comunità, Istituzioni locali”.

“Fin dall’arrivo della nostra Associazione in Italia venti anni fa, la priorità è stata la crescita e la formazione delle nostre ragazze e ragazzi senza esclusioni: per mantenere questa missione, lavoriamo a programmi che contribuiscano a sostenere il diritto allo studio, che contrastino l’abbandono e la dispersione scolastica e che aiutino le ragazze e i ragazzi a orientarsi nei momenti di scelta. Dai progetti sviluppati nell’Innovation Camp emerge la necessità che la scuola torni a essere un motore sociale e di emancipazione ma anche un luogo inclusivo, attento alle esigenze di tutti e dove la salvaguardia ambientale diventi obiettivo primario, con azioni concrete che possano fare la differenza”.

Dopo la tappa di Terracina – Latina, il roadshow arriverà a Castellanza, in provincia di Varese, il prossimo 29 marzo presso l’ISIS Facchinetti. Approfondimenti sono disponibili su futuroprossimoschooledition.

Futuro Prossimo School Edition inaugura le attività celebrative per i 20 anni di JA Italia.

JA Italia

Giunta al suo ventesimo anno di attività, Junior Achievement è la più vasta organizzazione non profit al mondo dedicata all’educazione economico-imprenditoriale nella scuola nominata per il premio nobel per la Pace 2022 e 2023. In 122 Paesi, la rete di JA riunisce oltre 465.000 volontari d’azienda provenienti da tutti i settori professionali e, con loro, raggiunge più di 10 milioni di studenti e studentesse al mondo. Dal 2019, Junior Achievement è inserita da NGO Advisor al sesto posto nella classifica mondiale Top500NGO. Dal 2002, in Italia, ha costruito un network di professionisti d’impresa, fondazioni e istituzioni, educatori e insegnanti che, secondo logiche di responsabilità sociale e volontariato, forniscono strumenti e metodi didattici pratici e concreti. Grazie a loro, JA Italia ha formato nell’a.s. 2021/2022 oltre 200 mila giovani dai 6 ai 24 anni, valorizzandone le attitudini, insegnando loro come riconoscere le opportunità, affinché il futuro diventi una promessa di speranza e gli alunni e le alunne di oggi siano protagonisti nel lavoro di domani. www.jaitalia.org.