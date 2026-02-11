Terracina, tenta di dare fuoco ad auto e ciclomotore: denunciata

A Terracina una donna di 60 anni, residente in città, è stata denunciata in stato di libertà dai Carabinieri con l’accusa di tentato danneggiamento seguito da incendio al termine di un’attività investigativa mirata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale.

I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, quando una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha fatto scattare l’intervento dei militari nel centro cittadino. Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe cosparso con una sostanza infiammabile il tetto di un’auto e un motociclo parcheggiati lungo la strada, con l’evidente intento di appiccare il fuoco.

A evitare il peggio è stato il proprietario della moto che, accortosi di quanto stava accadendo, è sceso immediatamente in strada riuscendo a fermare la donna e a trattenerla fino all’arrivo dei Carabinieri.

Durante il sopralluogo, i militari hanno rilevato tracce di liquido infiammabile sui due veicoli e hanno recuperato a terra una bottiglia di alcol etilico quasi vuota, un accendino funzionante e un tovagliolo di carta in parte bruciato. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Le indagini proseguono per fare piena luce sulle motivazioni che avrebbero spinto la donna a compiere il gesto. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire il contesto e verificare eventuali responsabilità o precedenti contrasti legati all’episodio.