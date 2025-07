Terracina, tenta di truffare un’anziana: salvata dal figlio

Un uomo di 42 anni, residente in provincia di Napoli e già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per tentata truffa. I carabinieri hanno rintracciato ed identificato l’indagato, che poco prima aveva tentato di truffare un’anziana di Terracina.

L’uomo è stato fermato nei pressi dell’abitazione della donna. Quest’ultima, è stata contattata telefonicamente poco prima da un finto carabiniere che la avvisava che sarebbe arrivato un suo collega per farsi consegnare tutto il contante e l’oro, necessario in quanto il proprio figlio era stato trattenuto in stato di fermo in caserma.

Mentre la vittima stava consegnando l’oro e il denaro richiesto, sopraggiungeva il figlio dell’anziana donna. L’uomo si è così subito allontanato, dandosi alla fuga. Immediatamente il figlio, accortosi di quanto era successo, ha deciso di contattare il 112 descrivendo l’indagato, e consentendo l’istantaneo intervento dei militari dell’arma.

All’indagato, oltre ad essere denunciato per tentata truffa in concorso, su richiesta dei Carabinieri di Terracina, gli è stato notificato il foglio di via obbligatorio emesso dalla questura.