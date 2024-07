Terracina, tenta il furto in due ristoranti e prende a bastonate auto e poliziotti

Un extracomunitario residente a Terracina è stato arrestato dagli agenti del Commissariato locale con l’accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. L’allarme è stata lanciato da un ristoratore del posto dopo aver sorpreso l’uomo mentre cerca di appropriarsi di alcuni generi alimentari all’interno dell’attività. Messo in fuga da alcuni dipendenti il cittadino straniero si è allontanato raggiungendo un altro esercizio commerciale della zona reiterando la stessa condotta.

Anche qui messo in fuga dai dipendenti si è dato alla fuga brandendo un bastone e prendendo a calci delle macchine transitanti in una strada del centro di Terracina. Da lì a poco sono intervenuti gli uomini della Squadra Volante che hanno provato a calmarlo. Un tentativo vano per gli agenti, che hanno dovuto vedersela con la furia dell’uomo, che li ha prima minacciati e poi ha colpito uno dei due con un bastone a spalla e gomito.

Solamente qualche minuto dopo, e con non poca fatica, l’uomo è stato bloccato e accompagnato in Commissariato. Per lui è scattato il foglio di via dal Comune di Terracina per tre anni.