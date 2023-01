Terracina, tenta il suicidio con un fucile illegale: nei guai un 61enne

Una chiamata al 112 per minacciare il suicidio, il protagonista dell’episodio un 61enne di Terracina originario del Sud Italia.

E’ stato lui stesso a telefonare i carabinieri minacciando di farla finita, i militari spaventati hanno inviato, presso la casa dell’uomo, immediatamente gli equipaggi di un paio di gazzelle che, a fatica, sono riusciti a far desistere l’uomo. Nessuno però si sarebbe aspettato l’incredibile scoperta, da un successivo controllo più approfondito infatti, è emerso che il fucile con il quale l’uomo stava minacciando il suicidio era detenuto illegalmente con matricola abrasa e quasi sicuramente rubato.

A questo punto i militari del 112 non hanno potuto far altro che portare il 61enne in caserma denunciandolo e ponendolo in stato di fermo. Pubblico Ministero che ha richiesto gli arresti domiciliari che sono stati negati dal giudice di turno. Per l’uomo è scattato l’obbligo di firma giornaliero.