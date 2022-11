Denuncia di cinque dipendenti della Pacific Trasporti, secondo cui il titolare avrebbe venduto le quote rifugiandosi all’estero. Questa la nota della CONFAIL:

“La spiacevole vicenda che si è abbattuta sulla sorte dei lavoratori della Pacific Trasporti di Terracina ha del paradossale ed è in qualche modo esplicativa della condizione delle piccole e medie aziende del nostro territorio. Si tratta di cinque dipendenti residenti a Terracina che in attesa di vedersi liquidati gli stipendi dei mesi di settembre ed ottobre 2022 hanno appreso che il titolare ha ceduto le quote dell’azienda ed è rifugiato all’estero per questioni familiari.

L’azienda stessa non è al momento attiva ed il nuovo titolare non è raggiungibile ed è sconosciuto ai dipendenti.

Pur volendo comprendere le difficoltà di chi deve gestire ed amministrare le piccole aziende, che sono ancora l’ossatura che rende stabilità al sistema Italia, non è accettabile per nessuna ragione che ci si comporti in questo modo, lasciando famiglie in stato di agitazione e senza alcuna sicurezza sul lavoro che deve garantire il loro presente ed il loro futuro.

La CONFAIL di Latina è al fianco di questi lavoratori che meritano risposte chiare e che desiderano proseguire la loro attività.

Metteremo in campo tutte le azioni necessarie alla soluzione della vicenda, sia che si tratti di una nuova gestione attiva, sia che si tratti di assumere in proprio le sorti dell’azienda.

Naturalmente le spettanze insolute e a loro dovute verranno recuperate ma è la dignità della loro stessa esistenza, della loro vita, che merita il massimo rispetto ed è negli obiettivi e negli indirizzi della nostra organizzazione sindacale”.