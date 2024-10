Terracina, tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti: continuano controlli e sanzioni

Continua la campagna di controllo e monitoraggio del territorio voluta dall’Assessore Casabona e dalla Polizia Locale di Terracina per combattere l’abbandono dei rifiuti. Due persone sono state sanzionate negli ultimi giorni per aver abbandonato sacchi di spazzatura, oggetti e mobilio in strada. Le infrazioni sono avvenute in zona centrale e in piazzale Donatori di Sangue.

Gli agenti, guidati dal Comandante Mauro Renzi, sono riusciti a identificare i responsabili grazie all’uso delle telecamere di videosorveglianza e agli accertamenti sui rifiuti. Le attività di contrasto all’abbandono dei rifiuti e di tutela del decoro urbano proseguiranno con l’impiego di videosorveglianza e pattuglie dedicate, sia nelle aree centrali che periferiche della città.