Terracina, torna a splendere il Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi

A Terracina sono terminati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di piazza Garibaldi, che è tornato al suo splendore originario. I lavori di restauro hanno avuto il contributo del Ministero della Cultura, grazie a un progetto per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, e sono stati smontati i ponteggi necessari per gli interventi. Il monumento, commissionato nel 1920 a Duilio Cambellotti, è stato inaugurato l’anno successivo nella splendida Piazza Garibaldi, e restaurato dallo stesso artista nel 1948 dopo i danneggiamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora il nuovo restauro operato dalla Ditta Recrò srl.

La dichiarazione del Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Claudio De Felice: “Un’opera straordinaria che torna in tutta la sua bellezza alla Città, con i lavori terminati nonostante i tanti, troppi episodi di atti vandalici ai danni del cantiere. Sono grato alla restauratrice per il prezioso e meticoloso lavoro fatto, al Responsabile Unico del Progetto, Arch. Alessandra Madia, e al Consigliere Antonio Mennillo per la fattiva vicinanza. Un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato per questo progetto, che ha visto l’impegno degli Uffici e degli Assessorati Cultura e Lavori Pubblici”.