Terracina, torna a splendere il Monumento ai Caduti di Piazza Garibaldi

A Terracina sono terminati i lavori di restauro del Monumento ai Caduti di piazza Garibaldi, che è tornato al suo splendore originario. I lavori di restauro hanno avuto il contributo del Ministero della Cultura, grazie a un progetto per il patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale, e sono stati smontati i ponteggi necessari per gli interventi. Il monumento, commissionato nel 1920 a Duilio Cambellotti, è stato inaugurato l’anno successivo nella splendida Piazza Garibaldi, e restaurato dallo stesso artista nel 1948 dopo i danneggiamenti subiti durante la Seconda Guerra Mondiale. Ora il nuovo restauro operato dalla Ditta Recrò srl.